Названы самые высокооплачиваемые медики на Урале

В Асбесте зарплату от 100 тысяч рублей обещают врачу-онкологу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше всего готовы платить врачу анестезиологу-реаниматологу, колопроктолог и уролог-андролог. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Самую высокую зарплату обещают платить врачу анестезиологу-реаниматологу в COVID-госпитале в Нижнем Тагиле. Ему готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц. Медику предстоит работать с коронавирусными пациентами. При этом компания готова на период работы в госпитале предоставить сотруднику жилье.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых медиков – колопроктолог в Екатеринбурге. Такому специалисту готовы ежемесячно выплачивать от 180 до 200 тысяч рублей. От кандидата ждут наличие высшего образования и опыт работы от трех лет. Компания готова помочь сотруднику с поиском жилья.

Тройку лидеров замыкает вакансия уролога-андролога с зарплатой от 120 тысяч рублей в Екатеринбурге. Работодатель ищет врача с опытом работы от трех лет. В компании есть корпоративное обучение. Также сотруднику готовы помочь с переездом и поиском жилья.

Зарплату от 100 тысяч рублей в Асбесте обещают врачу-онкологу. У кандидата должен быть опыт работы от одного года. Также в пятерку попала вакансия врача-гастроэнтеролога в Екатеринбурге. Медику готовы платить от 100 тысяч рублей. У сотрудника должно быть высшее образование, действующий сертификат и опыт работы от трех лет. Также он должен уметь работать в команде.

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