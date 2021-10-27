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Общество27 октября 2021 9:32

В Екатеринбурге открылся ресторан Якитория

Помещение рассчитано на 60 гостей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Ресторан открылся в самом центре города

Ресторан открылся в самом центре города

В Екатеринбурге открылся один из самых популярных ресторанов японской кухни в стране - Якитория.

- В Екатеринбурге открывается то самое заведение, познакомившее Россию с японской кухней в 1999 году, - рассказали в группе ВКонтакте заведения. - Мы подготовили для вас кулинарные новинки, в которых воплощены все самые смелые фантазии и эксперименты с любимыми вкусами, формами суши, роллов и кухнями разных стран.

Отметим, что ресторан занял помещение закрывшегося заведения Тимати Black Star Burger на Вайнера. Ресторан рассчитан на 60 гостей.