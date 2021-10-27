На Урале будут судить мужчину, который пытался дать взятку и применил насилие к сотруднице полиции

Обвиняемый причинил сотруднице полиции легкий вред здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске иностранного гражданина обвиняют в даче взятки и применении насилия к сотруднице полиции. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

В апреле 2021 года полиция выявила, что один из индивидуальных предпринимателей продает поддельную обувь с логотипами известных брендов.

- При проведении оперуполномоченным полиции осмотра места происшествия – магазина в Красноуральске - иностранный гражданин решил лично передать сотруднице полиции взятку в размере 20 тысяч рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина хотел заплатить за то, чтобы сотрудница не изымала у него товар и не привлекала его к ответственности. Деньги он завернул в газету и положил под папку женщины, которая лежала на стеллаже. Однако полицейская тут же сообщила об этом в дежурную часть.

Обвиняемый разозлился на женщину и с силой прижал своими руками кисть ее левой руки к торговому стеллажу. Своими действиями иностранный гражданин причинил полицейской легкий вред здоровью.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Дело направили в суд.

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