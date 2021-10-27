Объединенная команда ЕВРАЗа принимает участие в VIII Национальном чем-пионате WorldSkills Hi-Tech

Команда ЕВРАЗа на чемпионате WorldSkills. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ.

Участники поборются за медали в 11 компетенциях: «Мехатроника», «Аддитивное производство», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Неразрушающий контроль», «Инженерный дизайн CAD», «Охрана труда», «Инженерное проектирование», «Обработка листового металла». Участники чемпионата предварительно приняли участие и заняли призовые места в корпоративном чемпионате WS, который проходит в Новокузнецке.

Сотрудники ЕВРАЗа защищают честь компании в компетенции Сварочные технологии. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

В объединенную команду Урала и Сибири вошли также семь учеников подшефных колледжей и школ. Они будут бороться за победы в компетенциях «Мехатроника» и «Инженерный дизайн CAD». В этом году сотрудники ЕВРАЗа старше 50 лет не смогут принять участие в соревнованиях из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 - это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Чемпионат проводится с соблюдением необходимых мер против COVID-19: все участники вакцинированы и сдают ПЦР-тест.