В Екатеринбурге начали проводить урбан-туры по дворам

Следующая экскурсия по дворам запланирована на весну 2022 года. Фото: Green Park

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошла первая экскурсия по городским дворам и общественным площадкам с современным ландшафтным дизайном. Об этом сообщают организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера-2021» - Green Park.

Участниками урбан-тура стали 20 человек. Большинство из них были специалистами в сфере озеленения и строительства. Также в экскурсии участвовали студенты и простые граждане. Тур занял пять часов.

- Три человека приехали на экскурсию из Перми, Первоуральска и города Реж. Группа посетила три площадки – «Макаровский квартал», комплекс «Forum City» и дом на улице Первомайская, 60, - говорится в сообщении.

Гидом в экскурсии была директор компании Юлия Сорокина. Она рассказала о проектах озеленения дворов, о высаженных деревьях, кустарниках, цветах, сложностях реализации и особенностях ухода за растениями.

Урбан-туры будут бесплатными. В них смогут отправляться по 20 человек. В первых экскурсиях организаторы планируют показывать собственные объекты, но в будущем они хотят договориться и с другими компаниями.

Следующая экскурсия по дворам запланирована на весну 2022 года. Планируется проводить урбан-туры два-три раза в год.

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