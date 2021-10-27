Более 1,5 тысяч человек посетили вокзал Екатеринбург и Дворец культуры Железнодорожников в «Ночь музыки» в формате «COVID-free».

Фото: Никита Песоцкий

Мероприятие прошло в формате «COVID-free»: в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, доступ зрителей осуществлялся при наличии QR-кода о вакцинации, либо о перенесенном заболевании.

Фото: Руслан Казаков

В зале пригородных касс в здании вокзала Екатеринбург выступил оркестр «Баянисты Екатеринбурга» имени Леонида Болковского. Гостей радовали произведения от классики до рока в исполнении акустических баянов и аккордеонов, замиксованных с группой электронных и ударных музыкальных инструментов. Коллектив современной хореографии «Лаборатория Танца» представил зрителям эстрадные, народные и патриотические номера в стиле джаз.

На второй «железнодорожной» площадке «Ночи музыки», во Дворце культуры Железнодорожников, выступили 18 творческих коллективов, представляющих различные музыкальные направления. В малом зале чувствами и эмоциями через музыку с публикой поделились артисты электронного инди-стиля. В большом зале развернулась площадка «Funkapolitan Jam». Здесь слушателей ожидало большое разнообразие джаза, фанка, блюза, инди-рока, регги. Стоит отметить, что площадка ДКЖ приняла сразу 5 хедлайнеров Ural Music Night (на всем фестивале их было 23) – Ishome, Казускома, Андреграунд, Запрещенные барабанщики, Billy's Band. Отметим, ДКЖ как театральная и концертная площадка дает широкие возможности для реализации творческих проектов.

Фото: Никита Песоцкий

Традиция проводить на вокзалах балы, выставки и концерты пошла от знаменитого «музыкального вокзала» в Павловске. Он был построен как станция первой железной дороги Российской империи, но вместе с тем служил залом «для пристанища и увеселения публики». В трудные годы XX века традиция была забыта. В последнее десятилетие вокзал Екатеринбург как общественное пространство активно интегрируется в городскую среду, становится площадкой для проведения различных культурных мероприятий. Под его крышей выступали участники фестиваля UralTerraJazz и театр «Провинциальные танцы», стартовал музыкальный фестиваль «Безумные дни»; в рамках «Всемирного дня поэзии» свои стихи читали молодые уральские поэты. Кроме того, в одном из залов вокзала была организована уникальная выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева».