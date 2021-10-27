В Свердловской области отказались от рекомендации Роспотребнадзора о локдауне

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти отказались от рекомендации Роспотребнадзора о локдауне на время нерабочих дней. Об этом стало известно на брифинге, посвященном мерам по противодействию коронавирусу, предпринимаемым в регионе.

Однако вместе с тем власти заявили о ряде новых ограничительных мер. Так, с 30 октября бары и рестораны Свердловской области будут закрыты с 23:00 до 07:00. Кроме этого с 30 октября обязательный режим QR-кодов вводится в торговых центрах, фитнес-клубах и общепите. Жители Свердловской области старше 60 лет должны уйти на обязательную изоляцию. Исключение: вакцинированные, переболевшие коронавирусом и те, кто начал процесс вакцинации (это должно быть подтверждено документами).

Отметим, что в Свердловской области за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 7,5%. По словам врио руководителя свердловского Роспотребнадзора Ольги Диконской, ситуация по распространению COVID-19 остается достаточно сложной.