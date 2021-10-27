Уральские школьники заняли первое место на всероссийском слете юных инспекторов движения

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ребята из школы № 2 Каменска-Уральского заняли первое место на всероссийском слете юных инспекторов движения (ЮИД), который прошел в детском лагере «Орленок». Ребята стали победителями всех турниров и показали лучшие результаты среди участников из 38 регионов страны и стали победителями всех турниров.

- В ходе смены ребята изучали культуру поведения на дорогах: проходили образовательный курс «Безопасность и Я», подтверждали полученные знания в квест-играх, интеллектуальных викторинах и на контрольном зачете по фигурному вождению велосипеда, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также школьники создавали собственные проекты, направленные на пропаганду правил безопасного поведения для всех участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Свои идеи дети представили в финале программы на итоговой выставке «Страна ЮИД».

Вернувшись домой с новыми знаниями, школьники проведут лекции и мастер-классы на тему безопасного поведения на проезжей части.