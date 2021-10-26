В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил подростка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил 16-летнего подростка, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу, и скрылся. Инцидент произошел днем на пересечении улиц Данилы Зверева и Блюхера. Владелец машины с места происшествия уехал.

- Подросток самостоятельно обратился в ДГКБ № 9, где после осмотра врачами поставлен диагноз: ушибленная рана левого локтевого сустава, ушиб мягких тканей левой голени, закрытая травма живота, госпитализирован, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Родители пострадавшего говорят, что он приехал в уральскую столицу из Березовского, чтобы сходить в парикмахерскую. В момент происшествия он переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, позвоните в ГИБДД по телефонам: +7 967-742-92-14 или 02. Конфиденциальность гарантируется.