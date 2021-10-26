В Нижнем Тагиле продают здание общежития за 45 миллионов рублей

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В Нижнем Тагиле продают здание общежития, которые находится по адресу Тельмана, 1. Владелец планирует получить после заключения сделки 45 миллионов рублей. Известно, что в доме пять этажей и квартир по пять-шесть комнат.

- Рыночная стоимость каждой квартиры составляет 2-2,5 млн рублей. По словам владельца, согласован проект перепланировки одной квартиры в три. Будущий владелец может вложить в реконструкцию здания 10-15 миллионов рублей и через два года получить 75-90 квартир, - говорится в объявлении на сайте Avito.

Ранее стало известно, что известный хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк купил дом-памятник 19 века в центре уральской столицы, который выставили ан продажу в сентябре. За здание на Ленина, 18а он предложил самую высокую цену - 40,1 миллион рублей.

В конкурсе, который проводило акционерное общество «ДОМ.РФ», помимо спортсмена учувствовали Денис Трунтаев, совладелец УК «Радиус» и Денис Пучков, совладелец компании «Мастерские "Визстрой"».