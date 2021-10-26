В Березовском 37-летнего мужчину осудили за нападение на инспектора ДПС

Уралец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспектором ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 37-летнего местного жителя осудили за нападение на полицейского. Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Инцидент произошел ранним утром 14 февраля этого года. Тогда уралец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспектором ДПС.

- Он был доставлен сотрудниками в отдел МВД России по Березовскому для документирования совершенного водителем правонарушения. Находясь в отделе полиции, подсудимый стал проявлять агрессию по отношению к стражам порядка и применил в отношении одного из инспекторов ДПС физическое насилие, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда мужчина должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Ранее стало известно, что следователи разбираются в обстоятельствах обнаружения человеческого черепа на берегу Исети. Останки отправили на судебно-медицинское исследование. Точные обстоятельства случившегося будут установлены позже.