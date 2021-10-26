Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уступил казанскому «Ак Барсу»

«Автомобилист» продолжает оставаться на пятом месте восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга уступил казанскому «Ак Барсу». Матч, проходивший на домашней арене уральцев, завершился со счетом 2:3, для наших хоккеистов это второе поражение кряду.

Хозяева площадки бодро начали первый период, и уже к шестой минуте на табло горел счет 2:0. На четвертой минуте ворота Игоря Бобкова распечатал Алексей Макеев, а еще через две минуты Стефан Да Коста реализовал численное большинство, после чего казанцы решились на смену голкипера, в рамку встал Тимур Билялов.

В этом же первом периоде гости и отыграли две шайбы. На 13 минуте отличился Даниил Тарасов, а через две минуты Кирилл Петров сделал счет равным.

Следующую шайбу немногочисленным болельщикам на трибунах пришлось ждать полтора периода. Окончательный счет игры на 43 минуте установил Александр Бурмистров.

«Автомобилист» продолжает оставаться на пятом месте восточной конференции, следующую игру уральские хоккеисты проведут против подмосковного «Витязя».