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Общество26 октября 2021 17:43

В Свердловской области заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 7.5%

Ситуация по распространению коронавируса остается достаточно сложной
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Наиболее заметный рост новых случаев произошел за последние четыре недели

Наиболее заметный рост новых случаев произошел за последние четыре недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 7.5%. По словам врио руководителя свердловского Роспотребнадзора Ольги Диконской, ситуация по распространению COVID-19 остается достаточно сложной, наиболее заметный рост новых случаев произошел за последние четыре недели.

- Необходимо сказать, что рост заболеваемости в полтора и более раз отмечается в 17 муниципальных образованиях области и в пяти муниципалитетах рост заражения в два раза превышает среднеобластные показатели, - заявила Ольга Диконская.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, люди каких профессий чаще всего заражаются коронавирусом. По их словам, больше четверти подтвержденных случаев приходится на работников промышленных предприятий, примерно одинаковые показатели у сотрудников образовательных организаций и медиков – по 6% от общего числа заболевших.