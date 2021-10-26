В Свердловской области заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 7.5%

Наиболее заметный рост новых случаев произошел за последние четыре недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 7.5%. По словам врио руководителя свердловского Роспотребнадзора Ольги Диконской, ситуация по распространению COVID-19 остается достаточно сложной, наиболее заметный рост новых случаев произошел за последние четыре недели.

- Необходимо сказать, что рост заболеваемости в полтора и более раз отмечается в 17 муниципальных образованиях области и в пяти муниципалитетах рост заражения в два раза превышает среднеобластные показатели, - заявила Ольга Диконская.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, люди каких профессий чаще всего заражаются коронавирусом. По их словам, больше четверти подтвержденных случаев приходится на работников промышленных предприятий, примерно одинаковые показатели у сотрудников образовательных организаций и медиков – по 6% от общего числа заболевших.