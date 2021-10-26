В Нижнем Тагиле задержали 20-летнего закладчика наркотиков

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 20-летнего парня с крупной партией наркотиков. Теперь молодого человека подозревают в сбыте запрещенных веществ. Во время досмотра у него нашли пакетики с веществами, которые он еще не успел разложить по тайникам.

Во время обыска в его съемной квартире были обнаружены 64 пакетика с наркотическим веществом, весы, полимерные банки со следовыми остатками запрещенного вещества, пустые пакетики зип-лок.

- Были установлены адреса с местами нахождения закладок с наркотическим средством метилмефедрон, которые уже успел разложить подозреваемый. Масса изъятых запрещенных веществ в сумме составила почти 40 грамм, - сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».

Молодой человек объяснил, что занимается сбытом наркотиков с лета этого года. Он собирался пойти в армию, но перед этим решил подзаработать денег. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».