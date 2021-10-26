На проспекте Космонавтов перекрыли одну полосу движения

Движение будет перекрыто до 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекрыли одну полосу движения на проспекте Космонавтов. Там кран убирает выпавшие из грузовика металлоконструкции, сообщили «КП Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

- Движение будет перекрыто до 20:00, - уточнили там

Движение ограничено по полосе в сторону Верхней Пышмы. Госавтоинспекция просит водителей искать пути объезда этого участка.

Сегодня, 26 октября, проспект Космонавтов встал в двухкилометровую пробку. Движение было затруднено на участке от улицы Челюскинцев до Турбинной. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на проспекте Космонавтов в направлении улицы Машиностроителей случились две аварии. Также там из «КАМАЗа» выпали металлоконструкции.

В Госавтоинспекции отметили, что также дорожную ситуацию могло усложнить то, что некоторые водители не поменяли летнюю резину на зимнюю. Из-за этого они медленно едут.

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