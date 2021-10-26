На проспекте Космонавтов перекрыли одну полосу движения

Движение будет перекрыто до 20:00
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге перекрыли одну полосу движения на проспекте Космонавтов. Там кран убирает выпавшие из грузовика металлоконструкции, сообщили «КП Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.
- Движение будет перекрыто до 20:00, - уточнили там
Движение ограничено по полосе в сторону Верхней Пышмы. Госавтоинспекция просит водителей искать пути объезда этого участка.
Сегодня, 26 октября, проспект Космонавтов встал в двухкилометровую пробку. Движение было затруднено на участке от улицы Челюскинцев до Турбинной. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на проспекте Космонавтов в направлении улицы Машиностроителей случились две аварии. Также там из «КАМАЗа» выпали металлоконструкции.
В Госавтоинспекции отметили, что также дорожную ситуацию могло усложнить то, что некоторые водители не поменяли летнюю резину на зимнюю. Из-за этого они медленно едут.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка