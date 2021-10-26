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Общество26 октября 2021 16:36

В Сысерти две мошенницы под видом медработников украли у бабушки 500 тысяч

Злоумышленницы предложили пенсионерки сделать прививку от коронавируса
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Теперь местные полицейские устанавливают личности лже-целителей

Теперь местные полицейские устанавливают личности лже-целителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти две мошенницы под видом медицинских работников «увели» у 82-летней пенсионерки полмиллиона рублей. Злоумышленницы пришли к бабушке на минувших выходных и предложили ей сделать прививку от коронавируса. И пока «врач» рассказывал о преимуществах вакцинации, ее сообщница незаметно зашла в квартиру и нашла «заначку» в шкафу.

- Прощаясь с жертвой, горе-лекарь пообещала, что в понедельник к бабушке приедет прививочная бригада, после чего, мило попрощавшись, также покинула дом. Вскоре потерпевшая догадалась, что попала в сети мошенниц, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Теперь местные полицейские устанавливают личности лже-целителей, чтобы привлечь их к ответственности. По итогам начавшейся проверки сыщики примут обоснованное процессуальное решение.