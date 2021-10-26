Работа ЗАГСов в нерабочие дни в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Пока ЗАГСы не входят в категорию тех учреждений, которые отнесены к зонам, свободным от ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области нерабочие дни пройдут с 30 октября по 7 ноября. На брифинге 26 октября Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области, рассказал, в каком режиме будут работать ЗАГСы на этот период.

– Пока ЗАГСы не входят в категорию тех учреждений, которые отнесены к зонам, свободным от ковида и работают в общем режиме. В зависимости от эпид ситуации мы, может быть, к этому вопросу вернемся, но в нынешней действующей редакции в перечне учреждений органов ЗАГСа нет, – рассказал Павел Креков.

С 30 октября в Екатеринбурге и Свердловской области будет введена система QR-кодов, по которой в торговые центры, рестораны, кафе, музеи, кинотеатры, библиотеки и спортивные залы будут пускать вакцинированных людей, тех, кто поставил первую прививку или переболел инфекцией.