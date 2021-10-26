На Урале за неделю зафиксировали почти 47 тысяч случаев ОРВИ

Хуже всего ситуация с ОРВИ обстоит в Туринском городском округе и ЗАТО Свободный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 18 по 24 октября 2021 года зарегистрировали 46 990 случаев заболеваемости ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 104,3%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте - дети 7-14 лет, - говорится в сообщении.

Хуже всего ситуация с ОРВИ обстоит в Туринском городском округе и ЗАТО Свободный. В Екатеринбурге за неделю зафиксировали 24 330 случаев, что выше уровня эпидпорога на 89,9%.

При этом с 18 по 24 октября зарегистрировали 3 454 случая внебольничной пневмонии. Хуже всего ситуация обстоит в Нижнесергинском муниципальном район, Дегтярске, Среднеуральске, Каменском городском округе, Краснотурьинске, Березовском, Верхней Пышме, Североуральском, Волчанском городских округах, Первоуральске и Алапаевске. В Екатеринбурге зарегистрировано 1 464 случая внебольничной пневмонии.

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