В Нижнем Тагиле состоялось открытие набережной «Тагильская Лагуна»

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие второй очереди благоустроенной набережной, которая получила название «Тагильская лагуна». Объект строили специально к 300-летнему юбилею города. Теперь здесь есть скейт-парк, открытый картодром, автогородок для дошкольников, бассейн для запуска радиоуправляемых моделей, прогулочные и спортивные зоны. На нее было потрачено около 900 миллионов рублей.

- Объект создан на стыке национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства». За неполные 11 месяцев создано многофункциональное образовательное пространство, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Примечательно, что ранее в России подобные парки не создавались, это первый реализованный проект в стране. К процессу создания площадок были привлечены педагоги, представители сообщества экстремальных видов спорта, спортсмены, все те, кто будет непосредственно их использовать.