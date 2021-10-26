В нерабочие дни в Екатеринбурге можно будет привиться от COVID-19

пункты вакцинации будут работать все нерабочие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты вакцинации, где можно привиться или вакцинироваться от коронавируса, будут работать в Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области все нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Все выходные дни будут работать все пункты вакцинации. Если будет необходимо, то мы будет открывать и дополнительные пункты вакцинации. Это не такая простая задача, как всем кажется. Когда мы, в том числе и несоблюдением санитарных норм, несвоевременным вакцинированием создали определенные сложности. К сожалению, сегодня огромные медицинские силы сосредоточены непосредственно на лечении больных ковидом, - говорит Павел Креков.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, именно поэтому не так просто сегодня формировать бригады вакцинирования. Для этого будут привлекаться медицинские специалисты других профилей, а также студентов, волонтеров для заполнения документов.

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