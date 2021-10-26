Учебным заведениям на Урале рекомендовали не проводить занятия во время нерабочих дней

В Свердловской области на период введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября учебным заведениям рекомендовали не проводить занятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на период введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября учебным заведениям рекомендовали не проводить занятия. Это касается как школ и колледжей, так и высших учебных заведений.

- Наша задача – разорвать так называемые эпидемиологические цепочки и сделать так, чтобы люди меньше контактировали, чтобы не передавать вирус, - заявил на очередном брифинге оперштаба заместитель губернатора Павел Креков.

Кстати, на время введения нерабочих дней общественный транспорт будет ходить по схеме работы в выходные дни.

- Кроме того, будет увеличено количество контрольных групп, которые будут проверять, как соблюдает масочный режим и режим COVID-free зон. В общественном транспорте мы также будем проверять соблюдение масочного режима, - добавил Павел Креков.