На Урале повторно привили 80 тысяч человек

Доступ в общественные места получат привитые граждане Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области растет число граждан, которые вакцинируются от коронавируса повторно. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Сегодня эта цифра приближается к 80 тысячам человек. Повторно нам нужно завакцинировать более 200 тысяч человек. Это те, у кого полугодовой срок вакцинации истекает. Активность населения в этом отношении возрастает, и все выходные дни будут работать все пункты вакцинации. Если будет необходимо, то мы будет открывать и дополнительные пункты, - говорит Павел Креков.

Также заместитель губернатора Свердловской области подчеркнул, что за эту неделю первым компонентом вакцины от коронавируса привьют 100 000 уральцев, на минувшей неделе этот показатель составил 89 000 человек.

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