Павел Креков опроверг информацию о том, что в Свердловской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»

По данным на 26 октября 2021 в Свердловской области есть 80 000 доз вакцины "Спутник Лайт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На брифинге оперативного штаба, который прошел 26 октября 2021 года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг информацию о том, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт».

- То что «Спутник Лайт» пользуется популярностью - это очевидно. Поставил один компонент, получил QR-код. На данный момент в регионе есть 80 000 доз этой вакцины и будут еще поставки, - говорит Павел Креков. – Кроме того по-прежнему в большом количестве есть вакцина «Спутник V». На территории региона – это порядка 400 000 доз вакцины. И также будут еще поставки.

На этой неделе можно пройти вакцинацию без записи в следующих торговых центрах:

– «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) - с 26 по 29 октября с 14:00 до 18:00

– «Белка» (пр. Космонавтов, 86) - 29 октября с 10:00 до 13:00

– «Академический» (ул. Краснолесья, 133) - с 25 по 29 октября с 12:00 до 18:00

– «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) - с 26 по 29 октября с 10:00 до 18:00

– «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) - с 26 по 29 октября с 12:00 до 20:00

– «Алатырь» (ул. Малышева, 5) - 28 октября с 12:00 до 20:00

– «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) - 26, 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00

– «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) - 27 октября с 16:00 до 19:00

– «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) - 26 и 28 октября с 16:00 до 20:00

– «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) - 27 октября с 15:30 до 19:30

– «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) - 28 и 29 октября с 10:00 до 14:00

А также:

– Цирк (ул. 8 Марта, 43) - 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00

– Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1), терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт - с 26 по 29 октября с 09:00 до 19:00

– Страховая медицинская компания (СМК) «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) - 26 и 28 октября с 11:00 до 14:00.