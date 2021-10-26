Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Екатеринбурге из-за QR-кодов

Коллектив пообещал вернуть деньги за билеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Екатеринбурге. Об этом коллектив заявил на странице группы в Instagram.

- По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами проводиться не будут, - заявил Константин Кинчев.

При этом рокер отметил, что коллектив может организовать подпольные мероприятия. Группа пообещала вернуть деньги за билеты.

Концерт «Алисы» должен был пройти в Екатеринбурге 30 октября в TeleClub. В 2020 году группа также перенесла свой концерт в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти 24 апреля на площадке TeleClub.

Ранее концерт в Екатеринбурге отменил певец Тима Белорусских. По его словам, часть команды заболела коронавирусом. Он подчеркнул, что выступление перенесут на другую дату. Выступление должно было пройти в Екатеринбурге 18 сентября в 18:00.