Газовики обращаются к жителям Ревды – самим устанавливать плиту нельзя!

Самовольный монтаж газовой плиты. Фото предоставлено пресс-службой ГАЗЭКС.

Во время технического обслуживания газового оборудования регулярно выявляются нарушения правил пользования газом. Среди самых вопиющих – самовольный монтаж или перемонтаж газовых приборов. «Люди, очнитесь! Задумайтесь о том, что вы делаете! Когда произойдет взрыв газа, будет уже слишком поздно, исправить последствия вы не сможете. Чтобы избежать беды, просто вызовите профессионального газовика и буквально через полчаса ваша плита уже готова к работе», - сказала слесарь Наталья.

Другая проблема, с которой борются специалисты газовой службы Ревды, - использование газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации. Нередко в таких плитах обнаруживаются неустранимые утечки газа. Газовики подчеркивают: у плиты, котла или колонки есть четкий срок службы, он прописан в паспорте на оборудование. Очень важно своевременно менять устаревшие газовые приборы.

«Я не устану повторять, что с газом нужно быть предельно внимательным и щепетильным. В очередной раз прошу жителей Ревды не вмешиваться в систему газоснабжения домов, самим не подключать оборудование, обязательно проводить 1 раз в год техническое обслуживание газовых приборов. Безопасность – в ваших руках, дорогие потребители газа», - сказал начальник КЭС АО «ГАЗЭКС» в Ревде Игорь Бусахин.

Напоминаем, что техническое обслуживание - это комплекс мероприятий по проверке работоспособности газоиспользующего оборудования и газопроводов, всей системы газоснабжения дома. Объемы работ по обслуживанию газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособного состояния установлены на федеральном уровне (Постановление Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 года).

Наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования между специализированной организацией и потребителем газа является обязательным условием поставки газа. Стоимость проверки невелика и зависит не от желания проверяющего, а, грубо говоря, от количества конфорок. В каждом конкретном случае она рассчитывается индивидуально и зависит в первую очередь от оборудования, установленного в квартире или доме потребителя газа. Например, техобслуживание 2-горелочной плиты стоит 243 рубля, а 4-горелочной – 321 рубль.

Самовольный монтаж варочной поверхности

Прежде чем начать техобслуживание газовых приборов, специалисты проводят контрольную опрессовку газопровода, то есть, проверяют его на герметичность. Для этого подача газа приостанавливается. Если фиксируется падение давления в системе, значит, где-то имеется утечка газа. Чтобы ее обнаружить и устранить, необходимо проверить газовое оборудование в каждой квартире. Именно поэтому так важно предоставлять газовикам доступ одновременно во все квартиры. Если источник утечки газа не установлен и проблема не решена, возобновить газоснабжение невозможно из соображений безопасности.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей Ревды ответственно относиться к техническому обслуживанию газовых плит, котлов и водонагревателей. Вовремя проведенная проверка - гарантия их безаварийной эксплуатации.