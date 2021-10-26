Улицы Нижнего Тагила обрабатывают реагентами

Улицы Тагила посыпают Бионордом Фото: Лев ИСТОМИН

Улицы Нижнего Тагила по ночам стали обрабатывать реагентами, чтобы справиться с гололедом, установимся с приходом отрицательных температур на проезжей части и тротуарах.

По данным издания TagilCity.ru, после снегопада в Нижнем Тагиле сотрудники муниципального предприятия «Тагилдорстрой» успели обработать почти все улицы города.

За основу взят реагент «Бионорд», к которому пока не добавляют песок, чтобы не спровоцировать появления на дорогах грязи. Снегоуборочную технику на улицах города пока не используют.

Представители коммунальных служб напоминают, что уборка дворовых территорий находится в ведении управляющих компаний.