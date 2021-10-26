На Урале вынесли приговор пермяку, который незаконно охотился на кабанов

Мужчина вывез туши убитых кабанов в Суксунский район Пермского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вынесли приговор жителю Пермского края, который незаконно охотился на кабанов на Урале. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина убил двух животных из охотничьего ружья МР-94. При этом он сделал без разрешения на охоту и отстрел кабанов. Также пермяк убил животных в период, когда охота на кабанов запрещена.

- Далее злоумышленник совместно с еще двумя лицами, не осведомленными о незаконности его действий, погрузили туши убитых кабанов на транспортное средство и вывезли в Суксунский район Пермского края, - говорится в сообщении прокуратуры.

Там их задержали специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Мужчина нанес ущерб государству в 60 тысяч рублей.

Суд признал пермяка виновным по пунктам «а», «б» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба и применением механического транспортного средства).

Охотник признал вину, раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб. С учетом того, что у осужденного есть маленькие дети, и предоставленными положительными характеристиками, мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Также у него конфисковали ружье.

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