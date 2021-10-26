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Общество26 октября 2021 13:07

В Екатеринбурге запретили реконструкцию моста на Малышева

Археологи нашли вблизи культурный слой
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Реконструкцию моста планируют начать через три года

Реконструкцию моста планируют начать через три года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запретили реконструкцию моста на улице Малышева. Археологи нашли вблизи от него объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой Екатеринбурга XVIII - XIX вв».

- Эксперт считает целесообразным принять решение о невозможности (отрицательное заключение) проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на испрашиваемом земельном участке, - сообщается в государственной историко-культурной экспертизе.

Также в документе отмечается, что сейчас необходимо разработать проект мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия или план проведения спасательных археологических работ.

Напомним, что ранее в мэрии сообщали о планах проложить туннель и два пешеходных моста, которые свяжут противоположные берега Исети. Кроме того, по замыслам архитекторов, ширина проезжей части путепровода будет расширена с 10 до 14 метров. Реконструкцию планируют начать через три года - в 2024 году.

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