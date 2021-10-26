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Экономика26 октября 2021 13:10

Эксперт рассказал о мерах поддержки малого бизнеса в Свердловской области в нерабочие дни

Валерий Пиличев перечислил меры финансового и нефинансового характера
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
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Деньги бизнесу дадут, но на время и под процент

Деньги бизнесу дадут, но на время и под процент

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал на радио «Комсомольская правда» [92.3 fm], как будут поддерживать малый бизнес в Екатеринбурге и Свердловской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Меры Валерий Пиличев разделил на нефинансовые и финансовые.

- В части нефинансовых инструментов поддержки мы в срочном порядке пересмотрели сетку вещания по нашей онлайн студии. Мы будем проводить прямые эфиры с различными государственными органами, разъяснять предпринимателям, какие особенности законодательство сейчас принимаются, - говорит директор фонда.

Что касается финансовых инструментов, то здесь речь идет, прежде всего, о займах.

- Мы реанимировали прием заявок на два наши инструмента, которые были разработаны в 2020 году. Это займ «Антикризисный» до 300 тысяч рублей на срок до 12 месяцев с отсрочкой уплаты основного долга. В этом займе целевое назначение – возможность выплатить заработную плату или арендные платежи, - говорит Валерий Пиличев. - И наш займ, который называется «Новый старт» до 500 тысяч рублей по ставке 3,75% годовых с льготным периодом в 6 месяцев, в течение которых не начисляются проценты и не выплачивается тело займа. Там нужен залог, либо поручительство двух физических лиц.

Сейчас все предложения свердловского Фонда направлены в Москву для синхронизации с федеральными мерами поддержки малого бизнеса. Все детали по пакетам мер будут известны уже на этой неделе.