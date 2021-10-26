На проспекте Космонавтов образовалась двухкилометровая пробка

Движение затруднено на участке от улицы Челюскинцев до Турбинной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов машины встали в пробку. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено на участке от улицы Челюскинцев до Турбинной. Протяженность пробки доходит до двух километров. По данным сервиса, на проспекте Космонавтов в направлении улицы Машиностроителей случились две аварии.

В ГИБДД объяснили, что пробки на проспекте Космонавтов утром, в обед и вечером – это норма. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП Екатеринбург» ничего не рассказали об авариях. Там объяснили, что пробки на проспекте Космонавтов утром, в обед и вечером – это норма.

- Пробки сегодня еще, возможно, из-за того, что тот, кто на летней резине, сейчас еле едет по заснеженной дороге, - добавили там.

Большая пробка образовалась на проспекте Космонавтов и утром 6 сентября 2021 года. Там произошло одно ДТП, но его участники сразу разъехались. В ГИБДД по Екатеринбургу объяснили, что затор мог произойти из-за того, что дети пошли в школу и водители еще не привыкли к большому потоку машин.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка