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Общество26 октября 2021 13:00

На проспекте Космонавтов образовалась двухкилометровая пробка

Там из КАМАЗа выпали металлоконструкции
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Движение затруднено на участке от улицы Челюскинцев до Турбинной

Движение затруднено на участке от улицы Челюскинцев до Турбинной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов машины встали в пробку. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено на участке от улицы Челюскинцев до Турбинной. Протяженность пробки доходит до двух километров. По данным сервиса, на проспекте Космонавтов в направлении улицы Машиностроителей случились две аварии.

В ГИБДД объяснили, что пробки на проспекте Космонавтов утром, в обед и вечером – это норма. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В ГИБДД объяснили, что пробки на проспекте Космонавтов утром, в обед и вечером – это норма. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП Екатеринбург» ничего не рассказали об авариях. Там объяснили, что пробки на проспекте Космонавтов утром, в обед и вечером – это норма.

- Пробки сегодня еще, возможно, из-за того, что тот, кто на летней резине, сейчас еле едет по заснеженной дороге, - добавили там.

Большая пробка образовалась на проспекте Космонавтов и утром 6 сентября 2021 года. Там произошло одно ДТП, но его участники сразу разъехались. В ГИБДД по Екатеринбургу объяснили, что затор мог произойти из-за того, что дети пошли в школу и водители еще не привыкли к большому потоку машин.

На проспекте Космонавтов образовалась двухкилометровая пробка
Видео: группа ВК СОВА Екатеринбург https://vk.com/sowaekb

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