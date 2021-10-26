Мать раненой на Химмаше девочки впервые рассказала о стрельбе: «Дочь сказала, что на балконе дядя с оружием»

Болкову грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 26 октября 2021 стартовал процесс над бывшим полицейским Сергеем Болковым. 30 мая 2021 мужчина устроил с балкона беспорядочную стрельбу на Химмаше. В результате была ранена 9-летняя девочка, которая находилась в машине. На суде давала показания и ее мама. Она рассказала, что происходило вечером 30 мая 2021 года.

В тот вечер семья собралась гулять, но из-за дождя раньше времени поехала домой. А по пути заехала в магазин. Глава семьи вышел из магазина около 19:52.

- Дочка села на заднее сиденье за мной. Услышали звуки, похожие на хлопки. Дочь обратила внимание, а я подумала, что это птицы поют. Потом она мне говорит, что на балконе дядя с оружием. Я пыталась сдерживать себя. Пыталась положить дочку на сиденье. Но она не хотела, - рассказывает женщина. - Потом ещё выстрелы прозвучали, я звала мужа, чтобы скорее сел за руль. Он быстро среагировал. Когда мы выезжали от магазина, я спросила у дочери все ли хорошо? В этот момент разбилось стекло. Я сначала думала, что ранило мужа. Пуля пробила ремень безопасности и пробила живот ребёнку насквозь. Потом дочка сказала, что у неё животик заболел. Показывает - там кровь. Вызвали скорую, нас увезли в больницу, в ту же ночь прооперировали.

Болков лишь частично признает вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемый Сергей Болков не стал задавать вопросы потерпевшей стороне. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Вину в покушении на убийство он признал частично, так как «не видел, куда стреляет».

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