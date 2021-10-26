На площадки Уральской биеннале перестали пускать без QR-кодов

Единственная площадка, куда можно войти без QR-кода - здание Главпочтамта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства перестали пускать посетителей без QR-кодов. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

- На время работы биеннале почти все площадки являются выставочными пространствами, а эта категория входит в реестр публичных мест, посещать которые необходимо по QR-коду, - объяснили организаторы.

С 25 октября без кода нельзя попасть на площадки в Уральском оптико-механическом заводе, бывшем кинотеатре «Салют», Уральском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина, музее «Дом Метенкова», музее истории и археологии Урала и на Белой башне УЗТМ. Единственная площадка, куда можно войти без QR-кода - здание Главпочтамта.

Для того чтобы посетить выставку, желающим теперь нужно показать действующий QR-код с сайта «Госулуг». Также можно предоставить справку, подтверждающую вакцинацию от коронавируса или перенесенный COVID-19. Кроме того, нужно предъявить документ, подтверждающий личность (паспорт, скан, фотографию или водительское удостоверение).

Организаторы подчеркивают, что на выставку не пустят тех, кто покажет справки с результатами ПЦР-тестов и медотводы. Тем, кто приобрел билеты онлайн, но не может предъявить QR-код, не будут возвращать деньги. Однако посетитель сможет воспользоваться им до 5 декабря при наличии кода.

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