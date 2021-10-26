В Екатеринбурге на берегу реки Исеть нашли череп

Специалисты предполагают, что кто-то достал останки из воды и оставил их на берегу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге недалеко от реки Исеть нашли череп взрослого человека возрастом коло 25 лет. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

- Каких-либо повреждений, указывающих на признаки насильственной смерти, на находке не обнаружено, - говорится в сообщении.

Череп нашли днем 25 октября 2021 года в лесу. Местный житель, который часто ходит по одной и той же тропинке, заметил там останки. Около 14:00 он сообщил о находке в полицию. Раньше он там череп не видел.

Местный житель, который часто ходит по одной и той же тропинке, заметил там череп. Фото: СУ СКР по Свердловской области области

Стражи порядка выехали на место. Останки отправили на судебно-медицинское исследование. Точные обстоятельства случившегося будут установлены позже.

Специалисты не исключают, что череп лежал в воде около двух лет. Позже кто-то достал его и оставил у берега. Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения останков.

Ранее в Нижнем Тагиле у отдела полиции № 16 нашли массовое захоронение. Специалисты не исключают, что кости появились из-за того, что на рядом расположенном кладбище новые захоронения произвели в месте расположения старых, заброшенных могил. Сейчас полицейские и следователи опрашивают сотрудников кладбища.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка