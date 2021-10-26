В Свердловской области «Ночь искусств-2021» перенесли в онлайн

Участники акции будут переформатировать свои программы в онлайн-формат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мероприятия «Ночи искусств-2021», которая должна состояться 4 ноября, вместо запланированных очных перенесли в онлайн-формат. Изменения в организацию акции внесли из-за эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

- Об этом сегодня стало известно из официального письма Министерства культуры Свердловской области. Сейчас театры, дома культуры, библиотеки, музеи, выставочные центры Екатеринбурга и Свердловской области, участвующие в культурной ночи, в довольно сжатые сроки, будут переформатировать свои программы в онлайн-формат, - рассказали в Центре инновационных музейных технологий, которые координируют акцию.

На данный момент, участники подготовили 154 онлайн-программ (в 2020 году их было 148), из них 44 детских. С ними можно ознакомиться на официальном сайте www.nightso.ru в разделе «Программы». Также там можно самостоятельно составить свой индивидуальный маршрут.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «Горячей линии»: (343) 376-43-06.

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