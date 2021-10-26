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Общество26 октября 2021 11:42

На борьбу с гололедом на улицах Екатеринбурга потратили 10 тонн песка

На полигоны вывезли 48 тонн грязи
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Днем на уборку города вышли 346 рабочих

Днем на уборку города вышли 346 рабочих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борьбу с гололедом на улицах Екатеринбурга в ночь с 25 на 26 октября потратили 10,6 тонны фракционного песка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Было задействовано 64 рабочих и 133 единицы спецтехники, - говорится в сообщении.

В том числе на улицы выехали 18 комбинированных дорожных машин (КДМ), 30 тракторов, девять фронтальных погрузчиков и 22 самосвала. Всего коммунальщики потратили 58,7 тонны противогололедных материалов. А на полигоны отправили 48 тонн грязи и 13,6 тонны снега.

Во вторник, 26 октября, председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова провела оперативное совещание по ликвидации последствий снегопада. Районным ДЭУ поручили подметать пешеходные переходы, остановки и другие зоны, по которым ходят граждане.

Днем на уборку города вышли 346 рабочих и 144 единицы техники. В том числе задействованы 22 комбинированные дорожные машины, 28 тракторов, 42 самосвала и 17 фронтальных погрузчиков.

Утром 26 октября Екатеринбург встал в пробки из-за гололеда на дорогах. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигали восьми баллов. Также в городе произошло, как минимум шесть ДТП.

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