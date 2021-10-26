Мобильный пункт вакцинации на Театральной площади в Нижнем Тагиле переместят в ТЦ

На улице собирать людей на вакцинацию становится холодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мобильный пункт вакцинации, который находится в медавтомобиле на Театральной площади, переместят в ТЦ «Квадрат». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.

- Мобильный пункт переносят в тепло, чтобы люди не мерзли на улице, - рассказали в администрации города.

Мобильный пункт прекратит работать в воскресенье, 31 октября. До этого прививку здесь можно сделать в будние дни с 16:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 17:00.

Также в Нижнем Тагиле работает мобильный пункт вакцинации в ТЦ DEPO. Здесь вакцинироваться можно по будням с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00.

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