Компьютеры в поликлиниках Екатеринбурга не работали из-за обновления программ

Проблем с записью в поликлиниках нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга пожаловались на невозможность записаться и попасть к врачу. Дело в том, что в некоторых поликлиниках города в регистратурах не работали компьютеры. В Минздраве заверили, что сбоя в работе медучреждений нет.
- Поликлиники работают в штатном режиме. Проведено обновление программного продукта, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.
Напомним, в начале года серьезный сбой произошел в работе Единой регистратуры. Сервис починили только спустя несколько дней. В Минздраве напоминают, что в таких случаях пациенты всегда могут записаться на прием через портал Госуслуг и инфоматы.
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