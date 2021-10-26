В Екатеринбурге сгоревшая крыша пятиэтажки на Мичурина осталась без ремонта

Жильцы по-прежнему продолжают укрывать остатки кровли баннерами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установился снежный покров, однако сгоревшую в августе крышу пятиэтажного дома по адресу улица Мичурина, 98, коммунальщики так и не починили.

Жильцы по-прежнему продолжают укрывать остатки кровли баннерами. Напомним, что коммунальщики планировали начинать ремонт крыши в конце октября. Но пока – тишина.

- По словам представителей регионального фонда капремонта, подрядная организация должна приступить к капитальному ремонту кровли в конце октября 2021 года после заключения соответствующего договора и приобретения необходимых материалов для производства работ. Ориентировочный срок проведения капитального ремонта кровли составит 3 месяца с начала работ, - сообщали в управляющей компании ЖКХ Октябрьского района.

Жильцы сообщают, что ремонтные работы на крыше так и не начинались. Кроме того, новых строительных материалов взамен баннеров они не видели.

Жильцы сообщают, что ремонтные работы на крыше так и не начинались Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас вот на крыше все подмерзло, и вода не будет так течь. В квартире тепло. Когда был дождь, вода шла. Плесень удалось побороть. В домовом чате пишут, что у кого-то плесень появилась, и проблемы с электричеством были, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель дома Дмитрий Лебедев.

Напомним, что пожар в одной из квартир пятиэтажки на Мичурина, 98, произошел в ночь на 27 августа. Мужчина и женщина, проживавшие в квартире, погибли в огне. В ту ночь на месте ЧП работали 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Из дома эвакуировали 65 человека, включая 7 детей.

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