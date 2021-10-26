Уральца приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что он уговорил друга попробовать наркотики

Так как мужчина был ранее осужден, суд сложил назначенные ему наказания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя деревни Кириллова Ирбитского МО приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима за то, что он уговорил друга попробовать наркотики. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Осужденный сам употреблял наркотики. 5 августа 2020 года он убедил своего знакомого, что вещество, которое у него есть абсолютно безвредно. Товарищ согласился попробовать и сделал не меньше одного вдоха из пластиковой бутылки.

Ирбитский районный суд признал жителя деревни виновным по части 1 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Так как мужчина был ранее осужден, суд сложил назначенные ему наказания. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее прокуратуре рассказали, что грозит за склонение к употреблению наркотиков через интернет. Наказание за нарушение закона составит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, новой частью 4 статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» установлено, что деяния, предусмотренные частями 1, 2, пунктом «а» части 3 данной статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

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