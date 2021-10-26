Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 10:17

Уральца приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что он уговорил друга попробовать наркотики

Осужденный заверил товарища, что вещество безвредно
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Так как мужчина был ранее осужден, суд сложил назначенные ему наказания

Так как мужчина был ранее осужден, суд сложил назначенные ему наказания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя деревни Кириллова Ирбитского МО приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима за то, что он уговорил друга попробовать наркотики. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Осужденный сам употреблял наркотики. 5 августа 2020 года он убедил своего знакомого, что вещество, которое у него есть абсолютно безвредно. Товарищ согласился попробовать и сделал не меньше одного вдоха из пластиковой бутылки.

Ирбитский районный суд признал жителя деревни виновным по части 1 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Так как мужчина был ранее осужден, суд сложил назначенные ему наказания. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее прокуратуре рассказали, что грозит за склонение к употреблению наркотиков через интернет. Наказание за нарушение закона составит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, новой частью 4 статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» установлено, что деяния, предусмотренные частями 1, 2, пунктом «а» части 3 данной статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка