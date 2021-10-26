В Екатеринбурге пройдет гонка мусоровозов

Водители будут соревноваться в навыках вождения спецтехники и разгрузки контейнеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28 октября пройдет гонка мусоровозов в рамках конкурса среди водителей «Лучший по профессии». Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза», на территории которого пройдет мероприятие.

В соревновании примут участие не только водители из Екатеринбурга, но и из муниципалитетов. Все участники сначала пройдут медосмотр, а потом будут тянуть жребий.

- Они будут состязаться в навыках виртуозного вождения спецтехники и разгрузки контейнеров, также их ждет теоретический тест по правилам дорожного движения, - говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия впервые пройдет женский заезд, в котором примут участие сотрудницы ЕМУП «Спецавтобаза». Женщины будут состязаться в скоростном маневрировании на легковушках.

Соревнование пройдет в преддверии Дня автомобилиста. Оно пройдет на улице Посадская, 3 с 09:00 до 16:00. Мероприятие будет закрытым.

ЕМУП «Спецавтобаза» является региональным оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Восточного административно-производственного объединения (АПО-3) Свердловской области, в которое входят 34 муниципальных образования.

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