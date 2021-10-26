Роспотребнадзор объяснил, для чего нужен локдаун в Свердловской области

В ведомстве подчеркнули, что обычно предлагаемые им меры учитываются при принятии решений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Роспотребнадзор попросил и. о. губернатора Свердловской области Алпксей Шмыкова ввести в регионе локдаун, чтобы снизить темпы роста заболеваемостью коронавирусом. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в уральском ведомстве.
- На этой неделе Управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране, - рассказали там.
Свердловский Роспотребнадзор объяснил, что каждую неделю направляет главе региона различные предложения по борьбе с COVID-19. Также в ведомстве подчеркнули, что обычно предлагаемые им меры учитываются при принятии решений.
Ранее Роспотребнадзор по Свердловской области предложил исполнябщему обязанности губернатора ввести в регионе локдаун по «московскому сценарию» с 28 октября по 7 ноября. Хотят закрыть или приостановить работу ресторанов, фитнес-центров, магазинов, салонов красоты, магазинов розничной торговли (кроме аптек и продуктовых), кинотеатров и других мест массового скопления людей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка