Роспотребнадзор объяснил, для чего нужен локдаун в Свердловской области

В ведомстве подчеркнули, что обычно предлагаемые им меры учитываются при принятии решений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор попросил и. о. губернатора Свердловской области Алпксей Шмыкова ввести в регионе локдаун, чтобы снизить темпы роста заболеваемостью коронавирусом. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в уральском ведомстве.

- На этой неделе Управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране, - рассказали там.

Свердловский Роспотребнадзор объяснил, что каждую неделю направляет главе региона различные предложения по борьбе с COVID-19. Также в ведомстве подчеркнули, что обычно предлагаемые им меры учитываются при принятии решений.

Ранее Роспотребнадзор по Свердловской области предложил исполнябщему обязанности губернатора ввести в регионе локдаун по «московскому сценарию» с 28 октября по 7 ноября. Хотят закрыть или приостановить работу ресторанов, фитнес-центров, магазинов, салонов красоты, магазинов розничной торговли (кроме аптек и продуктовых), кинотеатров и других мест массового скопления людей.

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