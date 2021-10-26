Пенсионеры Екатеринбурга «прокачали» свои знания в библиотеке

Фото предоставлено пресс-службой АО "Екатеринбурггаз"

С газовиками на встречу пришло несколько десятков заинтересованных пожилых горожан, в чьих квартирах установлено газовое оборудование. По традиции, занятие для пенсионеров началось с бодрой разминки. Как отметили участники, спорт всегда помогает им лучше настроиться на работу и быть в активной форме.

Фото предоставлено пресс-службой АО"Екатеринбурггаз"

После гости посмотрели короткий фильм о правилах пользования голубым топливом в быту и закрепили полученные знания с помощью викторины. Все пожилые граждане правильно ответили на вопросы и получили ценные призы от АО «Екатеринбурггаз»: книги, грелки и памятки. Самый приятный сюрприз ждал гостей в конце встречи: Старичок-Газовичок пригласил продолжить теплую беседу у самовара, угостил бабушек пирогами и сладостями. После чаепития сотрудники компании ответили на все волнующие вопросы и устроили яркую фотосессию с талисманом компании в картинной галерее библиотеки. Пенсионеры поставили высокую оценку уроку газовой безопасности и попросили Старичка-Газовичка навещать их почаще.

«Мне очень по нраву такая школа! Особенно понравился фильм-инструктаж: в сжатой и понятной форме дана вся необходимая информация. У меня и у родственников дома есть газовые плиты, и, конечно, нам периодически необходимо повторять правила обращения с голубым топливом. Спасибо, «Екатеринбурггаз», за полезное занятие, угощение и положительные эмоции!» – поделилась впечатлениями участница Наталья.

Фото предоставлено пресс-службой АО "Екатеринбурггаз"

Школа газовой безопасности АО «Екатеринбурггаз» проведет еще несколько полезных уроков для пожилых граждан. Ближайшая встреча состоится 29 октября 2021 года в Комплексном центре социального обслуживания населения Железнодорожного района по адресу ул. Коуровская, 9.