Девочка, которую ранил бывший полицейский на Химмаше, стала инвалидом

Сергею Болкову грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочка, которую на Химмаше ранил бывший полицейский Сергей Болков, стала инвалидом. Об этом в ходе судебного заседания рассказала мать девочки. Школьница была ранена в живот, чтобы спасти ей жизнь врачам пришлось вырезать часть пищевода.

- Дочка пошла в третий класс, но учится на дому. Все учителя приходят к нам. Сейчас проходим реабилитацию. Учимся заново ходить, так как левая нога все еще хромает, - ранее рассказывала «КП-Екатеринбург» мама девочки Эльвира.

Напомним, судебное заседание над Сергеем Болковым, открывшим огонь из окна своей квартиры 30 июня, стартовало утром, 26 октября. В качестве свидетелей одними из первых показания дадут родители раненой девочки. В тот вечер мама и дочка сидели в машине, пока глава семьи ходил в супермаркет за продуктами.

48-летнему Сергею Болкову грозит пожизненный срок за покушение на жизнь сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии и девятилетней девочки. Кроме этого его обвиняют в угрозе убийством, порче имущества и, незаконном лишении свободы соседа и хулиганстве с применением оружия.

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