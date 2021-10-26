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Общество26 октября 2021 8:22

На Урале организации, в которых работают инвалиды, оштрафовали на 70 тысяч за нарушения

Сотрудниками Роспотребнадзора было вынесено семь постановлений
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Сотрудники Роспотребнадзора проверяют рабочие места инвалидов

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют рабочие места инвалидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора проверили организации, в которых работают инвалиды и оштрафовали их на 70 тысяч за нарушения. Сотрудники надзорного ведомства проверяют рабочие места, на которых работодатели обязаны обеспечить разработку и реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

- При проведении контрольно-надзорных мероприятий оценивается соблюдение руководством организаций рекомендаций медико-социальной экспертизы о показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами граждан со стойкой утратой трудоспособности, рекомендаций по условиям труда и по оснащению специального рабочего места для трудоустройства инвалида, - рассказали в пресс-службе ведомства.

С начала года сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения у 9 хозяйствующих субъектов. Всего вынесено семь постановлений о назначении административного наказания и назначено семь штрафов. Кроме того вынесено два предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований.