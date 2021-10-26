В Екатеринбурге детский сад ввел QR-коды

В детском садике родителей требовали предъявить QR -код Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге детский сад на улице Посадской шокировал родителей требованием предъявлять QR-код в качестве пропуска в здание дошкольного учреждения. На ситуацию уже обратили внимание в городском департаменте образования.

- Департамент образования не давал поручений осуществлять вход на территории муниципальных детских садов по QR -кодам. Данная мера является излишней. Департамент образования уже дал разъяснения руководителю данного детского сада, объявление для родителей снято, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области в ряде организаций уже начали действовать QR-коды. В числе них музеи, библиотеки и объекты физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций). С 30 октября QR-коды введут также на концертных площадках, в театрах и филармониях, кинотеатрах, дворцах и домах культуры, салонах красоты, санаториях и базах отдыха.

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