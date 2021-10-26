В Верх-Исетском районе появится образовательный центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге увеличат количество мест в общеобразовательных учреждениях. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Как объяснили в мэрии, обучать больше юных екатеринбуржцев появится возможность за счет строительства новых зданий школ.

- В частности, планируется строительство и открытие нового корпуса гимназии № 120 (улица Степана Разина, 71), а также образовательного центра в Верх-Исетском районе (в границах улиц Евгения Савкова – Ландау – Верхнеуфалейской – реки Патрушихи), - рассказали в пресс-службе администрации города.

Строительство образовательных учреждений будет реализовано на условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов, в общем объеме - 19 миллиардов 125 миллионов 384 тысячи рублей.

В мэрии отметили, что строительство школ предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы.