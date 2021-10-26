В Екатеринбурге водитель Lada Vesta насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался от полученных травм до приезда медиков Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге, на 12 километре Новокольцовского тракта, вечером 25 октября, 42-летний мужчина погиб под колесами Lada Vesta. Он неожиданно выбежал на проезжую часть, когда водитель ехал со скоростью около 90 километров в час.
- Около 21:30 водитель автомашины «Лада Веста», двигаясь со стороны поселка Кольцово в сторону города Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв. По данным ГИБДД, за рулем отечественной легковушки находился 54-летний мужчина, имеющий стаж вождения 21 год. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза, не оплаченных штрафов нет.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Госавтоинспекторы вновь напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными на дороге и выбирать скорость движения с учетом дорожных условий. Пешеходов в свою очередь просят не забывать о соблюдении правил дорожного движения, в том числе правил перехода проезжей части.
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