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Общество25 октября 2021 20:45

В Реже будут судить мужчину, выращивавшего мак на садовом участке

Местный житель купил семена в обычном магазине
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Уголовное дело направлено в Режевской городской суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело направлено в Режевской городской суд для рассмотрения по существу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже будут судить местного жителя, который высадил на участке своей сожительницы сотни кустов мака. Следствие предполагает, что мужчина приобрел семена в обычном магазине в начале июля этого года и посеял их.

- В течение июля и августа он осуществлял уход за растениями путем полива. В результате обвиняемым выращено 6 600 растений мака. В конце августа 2021 года растения были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Режевской городской суд для рассмотрения по существу.