В Екатеринбурге 56-летний мужчина напал с ножом на своего товарища во время ссоры

Уральцу уже предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 56-летний местный житель напал с ножом на своего 25-летнего знакомого во время обычной бытовой ссоры. Инцидент произошел ранним утром 24 октября в комнате дома по улице Куйбышева. Мужчины поссорились, когда молодой человек не нашел своего мобильного телефона во время застолья.

- В процессе выяснения отношений хозяин комнаты вооружился ножом и нанес своему оппоненту ранение в область живота. Смерть потерпевшего не наступила только благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Уральцу уже предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Идет допрос свидетелей.