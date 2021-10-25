В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшего 18-летнего парня

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 18-летнего Дмитрия Леонидовича Аптухина. Молодой человек вышел из дома 22 сентября. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Если вы знаете, где может находиться Дмитрий, сообщите по номеру горячей линии «ЛизаАлерт»: 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».